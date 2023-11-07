غداً..استكمال مُحاكمة المُتهمين في "خلية الجوكر"

تستكما محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة في بدر، غداً الأربعاء، إعادة محاكمة المُتهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ" خلية الجوكر".

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لتحقيقات أوضحت أن خلية الجوكر هى إحدى الخلايا العنقودية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، والتي تمثل انتقال الجماعة فعليا من حيز الحالة التنظيمية إلى الحالة العنقودية، تحت ما يسمى بالجهاد الإلكتروني.

وأشارت التحقيقات أن هذه الخلية وضعت لنفسها عدة مهام مكلفة بها خلال تلك المرحلة الراهنة التي يقوم فيها التنظيم الدولي بتكثيف تحركاته على أكثر من مستوى لتفادي حالة الانشقاقات الداخلية، ومحاولة توحيد الجبهة الداخلية للتنظيم في ظل الصراعات والفضائح المالية والأخلاقية التي من شأنها أن تعصف به.