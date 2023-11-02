"حرامي بس رايق".. لص يسطو على منزل لتناول البيتزا !

يعي اللصوص أن ما يقومون به ليس قانونياً ولا مُبرر له، وأن مطرقة القصاص إن طالتهم ستحيل حياتهم لبؤسٍ شديد ففداحة الجُرم الذي يقومون به ترفضه المجتمعات.

اقرأ أيضاً: القصاص لضحية غدر شريك الحياة القاسي.. مطرقة الجليد تصنع الفاجعة



إلا أن بطل قصتنا اليوم تعامل مع الأمر كنزهةٍ سيقوم بها للترويح عن نفسه، لدرجة أنه قام بالسطو على منزلٍ وقام بعدها بإعداد بيتزا ليأكلها كما لو كان في بيته.

جريمة سرقة تُرسل صاحبها لخلف القضبان

القصة تأتينا من ولاية وايومنج الأمريكية التي قام بها مُعتاد على الإجرام ذو تاريخٍ طويل من الحوادث الإجرامية باقتحام منزل عائلي، وقام بسرقة بنادق وعدة أسلحة أخرى، وبعد أن أتم مهمته قام بإعداد البيتزا في مطبخ المنزل وعقب ذلك قام بتنظيف المطبخ.

وبدأ كشف الواقعة بعودة مورجين لينلينج – 19 سنة إلى منزله قادماً من العمل، واكتشف آثار اقتحام المنزل، فضلاً عن عثوره على بقايا البيتزا التي أكلها الجاني، فضلاً عن 3 عبوات للبيرة في حوض المطبخ، واكتشف فقدان جيتاره.

المجني عليه في جريمة السرقة

وادعى السارق أن شقيقه قام بشراء المنزل وأنه ذهب إليه ودخله ليقوم بتنظيفه، وعند التواصل مع مُلاك البيت نفوا تلك الفرضية جملةً وتفصيلاً وأكدوا أنهم لم يبيعوا البيت لأي أحد.

وأشارت تقارير محلية أن الجاني يُواجه عقوبة مُحتملة تتراوح بين 10 و50 سنة في حالة الإدانة، خاصة أنه له تاريخ سابق من وقائع التعدي والقيادة تحت تأثير المُخدر.

وتعني تلك المعلومات تعني أن المُتهم ديلروي ريد تروجيلو – 50 سنة يُواجه إمكانية أن يقضي ما تبقى له من العُمر خلف القضبان.

وأفادت التقارير أن والدة السارق مع عمه قاموا بإعادة العديد من المسروقات للشرطة من بينها أسلحة نارية وذخيرة.