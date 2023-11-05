صفعة على وجه العاشق الغاضب.. فاتورة باهظة لجريمة مروعة

اشتاط بطل قصتنا غضباً، وفارت الدماء في عروقه، فأقدم بيديه على جريمةٍ سيظل يدفع ثمنها ما تبقى من حياته إلى الأبد.

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رجل يفقد حياته ثمناً لجريمة غاضب فقد عقله

وبحسب تقارير محلية أمريكية فإن المحكمة المُختصة قضت بمُعاقبة مُدان في واقعة إنهاء للحياة في 2011 راح ضحيتها رجل في خريف العُمر.

وأشار تقرير نشره موقع نيو جيرسي إلى أن المحكمة وجدت المدان توني تانج مُداناً بإزهاق روح روبرت كانتور انتقاماً منه بسبب علاقته بزوجته السابقة.

ووقعت الجريمة يوم 6 مارس 2011 حينما اقتحم الجاني محل سكن المجني عليه بهدف الانتقام بسبب العلاقة التي جمعت بين الضحية وزوجة الجاني السابقة.

وتمسك دفاع الجاني بعدم وجود أي أدلة بدنية أو ذات صلة بالأحماض الجينية تؤكد ارتكاب المُتهم الجريمة المُسندة إليه، ولكن زوجته السابق شهدت عليه وأكدت أنه حاول التغطية على جريمته ومحو أي آثار تُشير إليه.

ووقعت الجريمة بعد 3 أيام فقط من تسليم زوجة الجاني السابقة أوراق الطلاق، وفي نفس اليوم تقابل الضحية مع أبناء الجاني الثلاثة للمرة الأولى.

وأبلغ الجيران أن الجيران أبلغوا في ذات اليوم برؤيتهم ألسنة لهب تخرج من المنزل الذي شهد الجريمة.

واستمعت المحكمة لشهادة السيدة ليزلي باردون التي قالت ماذا كسب الجاني من جريمته، ووصفت أخيها الراحل بـ"الإنسان الرائع".

وقالت :"الجاني جرح الكثير من الأشخاص وقام بتغيير حياة الكثير، أخي تم انتزاعه منا بلا أي مُبرر، وهذا أمر مُحن جداً جداً".

ابنة الرجل الراحل تبكي في المحكمة





