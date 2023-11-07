جريمة على حافة الجسر.. بطل أولمبي يتخلص من حبيبته لسببٍ صادم

سيطرت شهوة الإجرام على عقل بطل رياضي كان من المُفترض أن يكون ذا خُلق رفيع، ولكنه فضل أن يسير على درب الإجرام مُخضبًا يديه بدماءٍ حرم الله إراقتها.

نصب الجاني مصيدته الخبيثة التي اصطادت الضحية، وأتم جريمته في ليلة ظلماء ظن أن لا شمس ستُشرق بعدها لتفضح مكيدته الشيطانية، ولكن شاء الله أن يرفع عنه رداء الستر لينال جزاء ما اقترفت يداه.

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التطور الأبرز تمثل في حُكم المحكمة التي قضت بمُعاقبة البطل الأولمبي السابق المُلاكم فيليكس سانشيز بالسجن المؤبد مدى الحياة، وذلك بعد أن أدين بإنهاء حياة صديقته الحامل في بورتوريكو.

وبحسب تقرير نشرته مجلة بيبول الأمريكية فإن حُكم المحكمة جاء بعد أكثر من عامين من واقعة مصرع الشابة كيشلا رودريجيز – 27 سنة في إبريل 2021، وراح ابنها الجنين ضحيةً للجريمة البشعة.

الملاكم المُدان

وأشار التقرير إلى أن المُتهم الآخر في القضية لويس أنطونيو شهد أمام المحكمة بأن الجاني فيليكس سانشيز كان يضغط على صديقته لإجهاض جنينها قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة.

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وأدانت المحكمة لويس أنطونيو لدوره في واقعة الاختطاف التي تسببت في واقعة وفاة الضحية وابنها الجنين، ولايزال ينتظر الحُكم عليه.

وأكدت مصادر مُقربة من التحقيقات أن الجاني قام بتهديد المجني عليها قبل واقعة إنهاء الحياة، وجاء ذلك لأن الجاني كان يخشى افتضاح علاقته بالضحية مع العلم أنه مُتزوج من سيدة اخرى ويملك عائلة كما أنه شخصية عامة ومُلاكم.

وكشفت التقارير أن الجاني برفقة شريكه قاما بجذب الضحية لتركب السيارة التي يملكها الجاني، وبعد ذلك قام بدفعها، وتواصلت الجريمة بحقن الضحية بعقاقير مُخدرة قبل أن تُربط بكتلة أسمنتية بواسطة رباطٍ معدني.

وفي هذه الأثناء قام الجاني بقيادة سيارته حتى وصل لجسر تيودورو موسكوسو وبمُساعدة مُعاونه في الإجرام قاما بحمل الضحية وإلقاءها من فوق الجسر حتى سقطت في بحيرة سان خوسيه.

واكتشفت السلطات الجثمان يوم 1 مايو 2021، وسلم الجاني نفسه بعد فترةٍ وجيزة.

الملاكم المُدان

وأظهر الكشف الطبي الذي تم إجراؤه على الجثمان وجود آثار لعقاري الفينتنايل والزيلازين (مواد مُخدرة) في دمائها فضلاً عن مُهدئات تُستخدم مع الحيوانات مثل الأحصنة.

وشدد الكشف الطبي على أن المجني عليها كانت حية حينما تم إلقاؤها من أعلى الجسر في البحيرة.

وقال والد الضحية ويُدعى خوسيه أنطونيو بعد الحُكم على مُنهي حياتها :"ربما سيظل الجاني يُفكر طوال حياته فيما فعله تجاه بنتي".