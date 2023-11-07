رصاصة شاردة تحصد روح الملاك الصغيرة على يد والدها.. تفاصيل صادمة

فارقت صبية صغيرة حياتها بعد أن اخترقت رصاصة طائشة جسدها حتى حصد روحها في لحظة جنون تام سيطر على الجميع.

لفظت الطفلة أنفاسها الأخيرة بعد طلقة من والدها في نوبة غضب أحدثت ضرراً هائلاً دفعت بسببه الصبية حياتها ثمناً باهظاً للتهور البشع.

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التطور الأبرز في القضية تمثل في حُكم المحكمة على الجاني بالسجن لمدة 100 سنة بعد أن أزهق بغير عمدٍ أو قصد روح ابنته الطفلة ذات الأعوام الثمانية حينما كان يُحاول إطلاق النار على زوجته وابنه.

وأشار التقرير إلى توني لويس فاليز – 66 سنة وُجد مُداناً وعرف الحُكم عليه يوم الأربعاء الماضي، وذلك بعد أن أزهق بيديه روح ابنته أريانا فاليز – 8 سنوات.

طفلة تدفع حياتها ثمناً باهظاً لنوبة جنون

وكان الدافع في الجريمة هو اعتقاد الجاني أنه زوجته هيثر هول ترغب في طرده من المنزل، لتثور حفيظته وجلب سلاحاً نارياً ليُطلق منه أعيرة غادرة.

وأكد الجاني في أقواله للشُرطة على أنه صوب طلقاته تجاه زوجته هيثر هول حتى سقطت أرضاً، ومن بعد ذلك بدأ تصويب النار على ابنه الذي يبلغ من العُمر 18 سنة.

وخرجت رصاصة طائشة من السلاح لتُصيب المجني عليها أثناء مُحاولتها الفرار من مسرح الأحداث.

وعلى الفور تم نقل المجني عليها للمُستشفى في محُاولة لإسعافها ولكن بعد فوات الأوان حيث تم إعلان وفاتها هُناك.

وترك الجاني الحسرة والألم والندم لكل عائلته الذين كانوا شهوداً على جريمة بشعة حصدت روح الطفلة وافسدت أجواء العائلة الواحدة للأبد.

وبالتأكيد فإن الجاني يعض أصابع الندم بعد أن أزهق بيديه روح ابنته، وبالتأكيد يلوم نفسه على نوبة الغضب التي حولت حياته وحياة ذويه لظلامٍ دامس، فقد أطلق نار الشر لتحصد عُمر ابنته في لحظةٍ نسج تفاصيلها الشيطان.

وتفتح وقائع مثل واقعة اليوم الباب أمام الحديث حول أهمية وضع تشريعات صارمة تُنظم حدود اقتناء السلاح في أمريكا لإيقاف نزيف الدماء التي تُسببه سهولة تداول السلاح.