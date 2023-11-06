الإثنين 06 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

إحالة أوراق المُتهم بإنهاء حياة طفل في دمياط للمفتي

محكمة جنايات دمياط
محكمة جنايات دمياط

أصدرت محكمة   جنايات دمياط حُكمًا بإحالة أوراق المتهم “م. ر” إلي فضيلة مفتي الديار المصرية.

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وجاء ذلك وذلك على خلفية اتهامه بقتل الطفل "محمد البربري" عقب التعدي عليه وإخفاء جثمانه لمدة 8 سنوات. 

 وبدأ كشف الواقعة في أكتوبر الماضي، حينما عثر الأهالي في كفر العرب بمركز فارسكور على رفات جثمان طفل داخل عقار تحت الإنشاء. 

وجرى التأكد من أن الرفات تعود للطفل محمد البربري الذي أعلن اختفاؤه منذ 8 سنوات

وقامت الأجهزة الأمنية بتكثيف عمليات البحث، والتي كشفت عن هوية المتهم وإلقاء القبض عليه عقب اكتشاف رفات الجثمان ببضع ساعات. 

وقام المتهم بتقديم اعتراف تفصيلي بارتكاب جريمته، والتي تضمنت قيام المتهم باستدراج الطفل المجني عليه، والتعدي عليه، مؤكدًا أنه قام بقتله خشية افتضاح أمره داخل القرية.

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الجريدة الورقية