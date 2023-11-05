غداً.. استكمال مُحاكمة المُتهمين في خلية المرج

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى والمنعقدة بمُجمع محاكم بدر، غداً الإثنين، مُحاكمة 5 متهمين بالانضمام لخلية المرج الإرهابية ولاتهامهم بحيازة مواد مفرقعة، وستخصص الجلسة للمرافعة.

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وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم 3257 لسنة 2023، أنه في يوم 13 نوفمبر لعام 2014، بدائرة قسم المرج محافظة القاهرة، المتهمون جميعا انضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى بأن منعوا مؤسسات الدولة وسلطتها العامة.

كما أسند لهم تهم تخريب المؤسسات العامة والخاصة، بهدف الإخلال بالنظام العام وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها تلك الجماعة فى تحقيق أغراضها.

وجاء فى أمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا فى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون "جماعة الإخوان"، والغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.

ووجه للمتهمين الثالث والرابع حيازة مواد مفرقعة "مخاليط ألعاب ناريةـ كلورات البوتاسيم، ومفرقعات الكلورات"، قبل الحصول على ترخيص بذلك، قصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وبقصد المساس بالوحدة الوطنية.