أم شابة تفقد حياتها بسبب خلافٍ مع طليقها..تعرف على التفاصيل

فقدت أم شابة حياتها بسبب خلافٍ كان يجدر به أن يكون عابراً مع طليقها الذي وضع قلبه جانباً وقرر بمحض إرادته أن يجعل أطفاله يتامى للأبد ! .

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وبحسب تقرير نشرته مجلة بيبول الأمريكية فإن الراحلة نيتياديفي رامروب- 35 سنة فارقت الحياة في ولاية تكساس الأمريكية على يد زوجها السابق على خلفية نزاعات بينهما.

وأشار التقرير إلى أن الخلافات دبت بين الزوجين حتى وجدت الزوجة نفسها مُطالبةً بتوكيل مُحامي حتى يُنجز لها إجراءات دعوى الطلاق التي رفعتها.

وأكد التقرير على أن الجاني في يوم جريمته أطلق النار على الضحية، قبل أن يُحاول إزهاق روح شقيقتها طعناً باستخدام قطعة زجاج.

وكانت الضحية تُحاول جاهدة جعل المنزل الذي تقطن به سراً لا يعرف الجاني، ولكنه نال ما أراد للأسف في النهاية.

تاريخ من المُضايقات البشعة أودت بحياة الضحية

وذكرت شقيقة المجني عليها أن الجاني ويُدعى بيشام قام بالتعدي سابقاً على شقيقتها، وضايقها كثيراً، وفي إحدى المرات قام بتخريب سيارتها.

وشددت على أنهم أبلغوا السلطات المعنية في أمريكا بالواقعة، ولكنهم لم يُحركوا ساكناً حتى وصلت الأمور لهذه النقطة المريرة.

وأشار الشهود إلى أنه بعد انفصال الزوجين، ظل الجاني يُلاحق المجني عليها كثيراً وطاردها في أماكن تواجدها مع أصدقائها، وحاول مرة أن يُرغمها على ترك مطعم للسهرة عنوة بعد أن وجدها مع أصدقائها.

وظل الثنائي مُرتبطاً برباط الزواج لمدة 18 سنة، وأثمرت تلك السنوات الطوال عن 3 أطفال، ولكن الجاني أظهر ميوله العدوانية في هذه الفترة، واعتاد على اللعب بالسكاكين، وفقاً لما أكده مُقربون من الضحية.

الجاني والمجني عليها

البشع أيضاً أن الجاني بعد أن حرم أبنائه من امهم حرمهم من نفسه فبعد أن أتم جريمته أزهق روحه مُنتحراً تاركاً الحسرة والعار لكل من تعامل معه يوماً.

وتبرز في هذه القضايا الحاجة لرفع الوعي لدى الأزواج بشأن كيفية التعامل مع خلافاتهم، وكيفية تجنيب الأطفال المُعاناة من ويلات ذلك الخلاف.

وبالتأكيد لو تحلى الجاني بقدرٍ من الوعي لما أقدم على هذه الجريمة التي أفسدت حياته وحياة اسرته للأبد.