مُذنب في قضية أخلاقية يُسكت ضحيته للأبد بمُخططٍ شيطاني

فارقت شابة الحياة بعد أن وقعت في فخ مُخططٍ شيطاني، وجاءت الجريمة على يد ذئب بشري تعدى على ضحيته قبل إسكات أنفاسها للأبد.

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وكانت الشابة الضحية إيزابيلا سكافيلي – 17 سنة كانت قد تعرضت لحادث إطلاق نار أودى بحياتها في فبراير الماضي، ولم يتم توجيه الاتهام لمُتهمٍ في هذا الوقت.

التطور الأبرز في القضية أبرزه تقرير نشرته صحيفة هافينجتون بوست التي أشارت للقبض على المُتهم الرئيسي في القضية لينارد وايت – 36 سنة، ووجهت له تهمة تأجير قاتلين مأجورين لإزهاق روح الضحية.

وأشار التقرير إلى أن المُتهم الرئيسي أوعذ لكلاً من شيلدون روبينسون – 21 سنة وكيشوان وودز – 22 سنة لكي يُزهقا روح الشابة اليافعة التي خشي من أن تفضح أمره بعد أن تعدى عليها جسدياً.

ولفتت مصادر محلية إلى أن الضحية برفقة والدتها توجهت للسلطات المعنية يوم 6 فبراير لتُحرر بلاغاً يحمل اتهاماً للجاني بالتعدي الجسدي عليها.

الضحية

وأظهر الفحص الطبي تعرض المجني عليها لرصاصات نارية أصابت ظهرها، وجاء ذلك نتيجة لمُحاولة هروبها من الهجوم الوحشي عليها.

وتُعاني والدتها من إصابات خطيرة وهي في حالة غير مُستقرة.

واقعة تعدي جسدي تنقلب لجريمة إنهاء حياة بشعة !

وأشارت التحريات إلى أن الجاني الرئيسي لينارد وايت دفع مبلع 10 آلاف دولار للشريك الرئيسي شيلدون روبينسون، الذي بدوره بحث عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن مُعاون له في الجريمة.

وعثر الجاني على مُبتغاه ودفع لمُساعده مبلغ 5 آلاف دولار بالإضافة لكمية من الكوكايين، وقبل المُتهم الثالث كيشوان وودز العرض.

وستكشف الأيام المُقبلة مزيداً من التفاصيل حول الواقعة ودوافع المُجرمين، وستكشف الأيام كيف ستقتص منظومة العدالة من التشكيل الإجرامي.

وسيكون أهل المجني عليها مُتلهفين لمعرفة حُكم القصاص بحق المُتهمين الثلاثة لتبرد نار أنفسهم، ويأمل المجتمع أن يُمثل الحُكم رادعاً لكل من تُسول له نفسه السير على ذات الدرب.

وتفتح هذه الواقعة الباب أمام ضرورة رفع الوعي لدى الفتيات لحماية أنفسهن حتى لا تصل الأمور لتطورات غير مرغوبة كما في قصتنا اليوم.