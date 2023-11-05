الأحد 05 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

السجن المُشدد لمُدان بالإتجار في الهيروين بالقطامية

مخدرات
مخدرات

قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة محمد.س بالسجن المُشدد 6 سنوات لإدانته بالإتجار في الهيروين وإحراز سلاح أبيض وذلك في القطامية.

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وشمل الحُكم تغريم المُدان 200 ألف جنيه وإلزامه بالمصاريف الجنائية. 

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي ، وعضوية المستشارين عمرو علي كساب و أحمد رضوان أبازيد وأمانة سر محمد طه

وأسندت النيابة العامة للمُتهم محمد.س أنه في يوم 6 مايو 2023 بدائرة قسم شرطة القطامية أحرز بقصد الإتجار جوهراً مُخدراً (الهيروين) في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً، كما أحرز سلاح أبيض (مطواه قرن غزال) دون مسوغ قانوني. 

وشهد معاون مباحث قسم شرطة القطامية بأنه ونفاذاً لإذن النيابة العامة الصادر بضبط المُتهم تمكن من ضبطه وبتفتيشه عثر على كيس بلاستيكي بحوي خمسة وعشرون لفافة لجوهر مُخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول وسلاح أبيض. 

وبمواجهته بما أسر عنه الضبط والتفتيش أقر بإحراز المواد المُخدرة بقصد الإتجار فيها وأن المبلغ المالي حصيلته والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه  والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته. 

وأثبث تقرير المهماوي الكيماوي أن لفافات المُخدرات وعددها 25 احتوت على مسحوق بيج اللون ثبت أن المسحوق لجوهر الهيروين ووزنوا 11 جراماً

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