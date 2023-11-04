سمير فرج: مصر المحرك لكل ما يحدث في المنطقة الآن

علق اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، على مشاركة وزير الخارجية المصري سامح شكري في الاجتماع الوزاري العربي الأمريكي بخصوص الحرب في غزة، مشددًا على أن سامح شكري كان ممثل العرب في المؤتمر الصحفي الثلاثي الذي احتضنته العاصمة الأردنية عمان، بحضور الضيف وزير الخارجية الأمريكي ووزير الخارجية الأردني بحكمه ممثلا عن البلد المستضيف.

تعليق هام من اللواء سمير فرج على حضور سامح شكري في عمّان

وأشار إلى أن مصر هي المحرك لكل ما يحدث في المنطقة وبخصوص الحرب في غزة، موضحًا أن هذا ليس تقليل من الدول الأخرى، وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد".

وأوضح اللواء سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تصنع كل شئ “البدع” من استهداف المستشفيات وضرب مدارس الأونروا وبدأت مهاجمة المناطق الشمالية المزدحمة بالمدنيين، مؤكدًا أن إسرائيل ضربت واستخدمت جميع أنواع الأسلحة ضد المدنيين في قطاع غزة، ورغم ذلك حققت فشلا كبيرًا وضربت كمية كبيرة من الأسلحة.

وتابع اللواء دكتور سمير فرج، :"إسرائيل لم تحقق نجاحا عسكريا على الأرض في قطاع غزة، ولم تستطع الاجتياح البري الذي وعدت به وحولته إلى توغل محدود".

وفي وقت سابق، أكد اللواء الدكتور سمير فرج المفكر الإستراتيجي، أن إسرائيل ستركز هجامتها على الضفة الغربية بشكل كبير، متابعا: “إذا اشترك حزب الله في الحرب ستكون هناك مشكلة كبيرة لإسرائيل”.

وأضاف سمير فرج، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن القيادة في إسرائيل تحاول إقناع شعبها بأن لديها معلومات وهذا غير صحيح.

الحوثيون أعلنوا انهم أطلقوا صواريخ بالستية تجاه إسرائيل

وتابع سمير فرج، أن إسرائيل لن تدخل بقواتها للقتال في قطاع غزة، لافتا إلى أن الحوثيون أعلنوا انهم أطلقوا صواريخ بالستية تجاه إسرائيل.

وكان اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، أكد أن هناك حالة واحدة فقط تشير إلى اقتراب الولايات المتحدة من التدخل العسكري، والبدء في الحرب الراهنة حاليًا في قطاع غزة.