سمير فرج: إسرائيل لن تدخل بقواتها للقتال في غزة (فيديو)

أكد اللواء الدكتور سمير فرج المفكر الإستراتيجي، أن إسرائيل ستركز هجامتها على الضفة الغربية بشكل كبير، متابعا: “إذا اشترك حزب الله في الحرب ستكون هناك مشكلة كبيرة لإسرائيل”.

وأضاف سمير فرج، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن القيادة في إسرائيل تحاول إقناع شعبها بأن لديها معلومات وهذا غير صحيح.

الحوثيون أعلنوا انهم أطلقوا صواريخ بالستية تجاه إسرائيل

وتابع سمير فرج، أن إسرائيل لن تدخل بقواتها للقتال في قطاع غزة، لافتا إلى أن الحوثيون أعلنوا انهم أطلقوا صواريخ بالستية تجاه إسرائيل.



وكان اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، أكد أن هناك حالة واحدة فقط تشير إلى اقتراب الولايات المتحدة من التدخل العسكري، والبدء في الحرب الراهنة حاليًا في قطاع غزة.

وقال سمير فرج، في تصريحات تليفزيونية، هناك سفينة أمريكية تسمى «ميرسي»، وهي عبارة عن مستشفى عائم، وتحتوي على 3000 آلاف سرير، وطائرات وإخلاء، وحال تحرك هذه السفينة تنذر إلى اقتراب دخول أمريكا دائرة الحرب.

وأضاف المفكر الاستراتيجي، شروط حركة حماس للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين مؤكدًا أنها ترفض فكرة تبادل الأسرى مقابل وقف إطلاق النار، لكنها تطلب وقف إطلاق النار والإفراج عن 6 آلاف أسير فلسطيني مقابل الإفراج عن الرهائن.

وأضاف سمير فرج، من الصعب القيام باجتياح شامل لغزة، لكن ما تفعله الآن حفظًا لماء الوجه.