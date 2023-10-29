الأحد 29 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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سمير فرج يكشف أسباب تجنب الاحتلال اجتياح غزة بريًا.. فيديو

اللواء سمير فرج
اللواء سمير فرج

كشف اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، أن العالم كله بدأ يتعاطف مع الشعب الفلسطيني ضد العمليات الإسرائيلية وهناك مظاهرات في عواصم الدول الغربية والإقليمية وصلت إلى أستراليا منددة بالعدوان.


وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لن يكون هناك اجتياح بري ولكن سيكون هناك توغل بري، موضحا أن الاجتياح يتبعه خسائر لن يقبله نتنياهو أو الجيش والشعب الإسرائيليين.

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وأردف اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، أن الأسرى الإسرائيليين في غزة يمنعون تل أبيب من اجتياح بري لأنهم يتواجدون في الأنفاق التي تشبه مدينة تحت الأرض.


وقال اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن إسرائيل لم تسيطر على شبر من غزة رغم مرور 23 يومًا على بدء العدوان على المناطق المدن الفلسطينية.

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