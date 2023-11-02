وليد عبد اللطيف: إدارة الأهلي تتحمل الخروج من السوبر ليج

أكد وليد صلاح عبداللطيف نجم الزمالك السابق، أن مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي أصبح هو المتحكم والمسيطر على كل شئ داخل فريق الكرة، مشيرا إلى أن التعاقد مع أنتوني موديست صاحب الـ35 عاما كان قرارًا خاطئًا.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس: "كنت أتوقع فوز الفريق على صنداونز في ظل الجماهير الكثيرة التي حضرت اللقاء لدعم وتحفيز اللاعبين، مجلس إدارة الأهلي هو من يتحمل مسئولية الخروج الإفريقي، في المقام الأول بسبب إعطاء السيطرة كاملة لـ كولر في كل الأمور، كان هناك لاعبين تستحق البقاء على رأسهم محمد شريف، تمت التضحية به من أجل جلب مهاجم مثل موديست، كان قرار غريب بالموافقة على خروج شريف".

وأشار إلى أن تأجيل حل أزمة القيد في الزمالك وعدم إبرام صفقات في شهر يناير المقبل، يعني أن النادي لا يريد المنافسة على بطولات هذا الموسم، مشددًا على ضرورة تدعيم الفريق خلال الميركاتو الشتوي المقبل، ولابد أن يتم العمل على صرف مستحقات اللاعبين وجلب صفقات قوية وأن يكون ذلك هو هدف المجلس الحالي.

وتابع: "يجب مساعدة فريق الزمالك من أجل المنافسة على البطولات خلال شهر يناير المقبل، وناصر منسي لا أعتقد أنه سيفيد الفريق، ولو تلقى عرضا من البنك الأهلي يجب الموافقة عليه وجلب رأس حربة بمواصفات خاصة".

وختم حديثه قائلا: "حزين لما يحدث من وجود سامسون في الزمالك وموديست في الأهلي والثنائي ليس لهم أي بصمة حقيقية".