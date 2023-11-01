عاجل.. كولر يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة صن داونز

كشف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، عن التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة أمام نظيره صن داونز ضمن منافسات إياب دور نصف نهائي السوبر الافريقي والتي يحتضنها ستاد القاهرة الدولي بحضور 50 ألف مشجع.

تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة صن داونز:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: رامي ربيعة - محمد عبدالمنعم - أكرم توفيق - علي معلول.

الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - إمام عاشور.

الهجومي: بيرسي تاو - حسين الشحات - كهربا.

وتنطلق صافر مباراة الأهلي ونظيره صن دوانز فى تمام الساعة الثامنة، مساء اليوم، على ستاد القاهرة الدولي في إياب نصف نهائي دوري السوبر الأفريقي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز في الدوري الأفريقي:

وتذاع مباراة الأهلي وصن داونز مساء اليوم، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس، بعدما أعلنت حصولها بشكل رسمي على حقوق نقل مباريات الدوري الأفريقي، بجانب قنوات أبو ظبى الرياضية.

حكم مباراة الأهلي وصن داونز:

أسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم المهمة التحكيمية للمباراة إلى الحكم السنغالي عيسى سي ويعاونه جبريل كامارا ونهى بانجورا والحكم الرابع الحاج علاو محمد من تشاد، فيما يأتي بتقنية الفار الحكم الجزائري لحلو بن إبراهيم ويعاونه دانييل لاريا من غانا.

غيابات الأهلي:

وشهدت قائمة الأهلي لمباراة صن داونز غياب اللاعبين: محمد الضاوي كريستو وكريم فؤاد وعمرو السولية ومحمد زعلوك وكريم نيدفيد، ومحمود متولي وكريم الدبيس.