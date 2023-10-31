الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

290 فدانًا لإنشاء جامعة القاهرة الأهلية في مدينة 6 أكتوبر

مجلس جامعة القاهرة
مجلس جامعة القاهرة

أعلن مجلس جامعة القاهرة قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتخصيص 290 فدانًا للجامعة على طريق الواحات في مدينة 6 أكتوبر لإنشاء الجامعة الأهلية.

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جاء ذلك خلال اجتماع مجلس جامعة القاهرة الشهري برئاسة الدكتور محمد الخشت، في مقر جامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة.

ووجه مجلس جامعة القاهرة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية على تخصيص تلك الأرض للجامعة الأهلية.
وذكر مجلس جامعة القاهرة أن الرئيس وجه بأن تضم الجامعة الأهلية عددًا من كليات وظائف المستقبل، بما يعكس اهتمام القيادة السياسية بالتعليم عامة وجامعة القاهرة خاصة.

إشادة ببداية الدراسة في جامعة القاهرة الدولية

وأشاد مجلس جامعة القاهرة ببداية العام الدراسي 2023-2024 بجامعة القاهرة والفرع الدولي للجامعة والتي كانت مشرفة ومتميزة وناجحة.
وثمن جلس جامعة القاهرة جاهزية الجامعة استقبال الطلاب أو الأنشطة أو استعداد المدن الجامعية بما يضمن استمرار العملية التعليمية بالجامعة وانتظامها بالشكل الأمثل.
وأكد الخشت أن جامعة القاهرة الدولية هي جزء من الهيكل التنظيمي لجامعة القاهرة الأم، وليس لها شخصية قانونية منفصلة عن شخصية الجامعة الأم، مستعرضًا منشآت جامعة القاهرة الدولية والتي تتضمن 6 مبان، حيث بدأت المرحلة الأولى وأوشكت باقي المباني على الانتهاء، كما تضم الجامعة الدولية المجمع الطبي العالمي للأطفال والذي يمثل نواة قصر العيني الجديد.
ونوه مجلس جامعة القاهرة بأهمية شهر أكتوبر على المستوى الوطني والذكرى الخمسين واليوبيل الذهبي لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وعلى مستوى الجامعة من حيث بدء الدراسة بالمرحلة الأولى بجامعة القاهرة الدولية وهو ما يمثل حدثا مهما وأساسياً في تاريخ الجامعة ويناظر البدايات الهامة لجامعة القاهرة الأم.

ويعد الفرع الدولي لجامعة القاهرة هو السبيل للتحول الى جامعات الجيل الثالث والذي يهدف إلى الانتقال بالتعليم العالي نحو العولمة وتحقيق التمييز التعليمي من خلال خلق برامج اكاديمية لمرحلة البكالوريوس ومرحلة الدراسات العليا والدراسات المهنية بالشراكة مع جامعات دولية ذات ترتيب مرموق في تخصصاتها.

ويعتمد الفرع الدولي على حزمة من البرامج الدولية والبرامج المميزة والتي يتمثل جزء منها في مجموعة من البرامج الحالية التي سيتم تطويرها ومراجعة الاتفاقيات الخاصة وتحديثها بما يضمن موافقتها لأهداف الفرع الدولي ورؤيته الاستراتيجية، بالإضافة إلى مجموعة من البرامج الجديدة الجاري العمل على انشائها وتحديد الشراكات المطلوبة لها.

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