استحداث برامج دراسية جديدة في جامعة القاهرة

وافق مجلس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، على استحداث عدد من البرامج الدراسية في كليات الآداب والصيدلة.



جاء ذلك خلال اجتماع مجلس جامعة القاهرة، اجتماعه الشهري برئاسة الدكتور محمد الخشت، بمقر جامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية.

وتتضمن البرامج الجديدة في جامعة القاهرة 3 برامج بكلية الآداب بنظام التعلم المُدمج، وهي: برنامج الماجستير المهني في إدارة الوثائق والمعلومات في البيئة الرقمية، وبرنامج الدبلوم العالي في الأرشيف والوثائق الأرشيفية في البيئة الرقمية، وبرنامج الدبلوم في إدارة الوثائق والحفظ الرقمي.

كما تتضمن البرامج الجديدة في جامعة القاهرة برنامج بكلية الصيدلة وهو دبلوم مهني بيني بنظام الساعات المعتمدة المعتمدة بالمشاركة بين الكلية والمعهد القومي لعلوم الليزر.

ووافق مجلس جامعة القاهرة على إجراء تعديلات في لوائح برامج الدراسات العليا بين كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وكلية الدفاع الوطني الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية.



استمرار نظام الامتحانات الموضوعية في جامعة القاهرة

وصدق مجلس جامعة القاهرة على استمرار نظام الامتحانات الموضوعية والتي تتضمن الاختيار من متعدد، وسؤال حل المشكلات والذي يعد سؤالا مقاليا، بإلإضافة الى الاسئلة التعليلية، وأسئلة المقارنة والتوافق والمزاوجة وتصويب الخطأ .

واستجاب مجلس جامعة القاهرة للالتماسات المقدمة من بعض الطلاب الوافدين من دولة السودان الشقيق بكلية العلوم بمنحهم فرصة استثنائية بسبب ظروف الحرب، وإعادة قيدهم بعد أن تم فصلهم بنهاية العام الجامعي الماضي، بالإضافة إلى التماسات إنسانية أخرى من بعض الطلاب بعدد من كليات الجامعة.

وأقر مجلس جامعة القاهرة تحديث القواعد التنفيذية لمتطلبات النشر العلمي لطلاب مرحلة الدراسات العليا بالجامعة.

كما أقر مجلس جامعة القاهرة عقد مؤتمر مشترك للدراسات العليا بين الطلاب الباحثين بين الجامعة وجامعة محمد بن زايد بدولة الإمارات العربية المتحدة، يعقد بجامعة القاهرة، حول الدراسات البينية في العلوم الإنسانية والاجتماعية "مجال الدراسات العربية والإسلامية"، بهدف تعزيز العلاقات الأكاديمية، والمساهمة في نمو الدراسات البينية في مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية، وتبادل الخبرات والرؤى ووجهات النظر المشتركة.

