جامعة القاهرة تعلن الانتهاء من تجهيز بيت نوال للطلاب المغتربين

أعلن مجلس جامعة القاهرة الانتهاء من تجهيز بيت نوال وسكن المساحة في الدقي بجميع الإمكانيات من الأثاث والأجهزة لتوفير ظروف إقامة وإعاشة مريحة للطلاب المغتربين.



جاء ذلك خلال اجتماع مجلس جامعة القاهرة الشهري برئاسة الدكتور محمد الخشت، في مقر جامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية.

وأكد رئيس جامعة القاهرة بجاهزية تحصيل رسوم الإقامة في بيت نوال وسكن المساحة إلكترونيًا من خلال منظومة الدفع الإلكتروني.

بداية متميزة للعام الدراسي الحالي في جامعة القاهرة

وأشاد مجلس جامعة القاهرة ببداية العام الدراسي 2023-2024 بجامعة القاهرة والفرع الدولي للجامعة والتي كانت مشرفة ومتميزة وناجحة.

وثمن جلس جامعة القاهرة جاهزية الجامعة استقبال الطلاب أو الأنشطة أو استعداد المدن الجامعية بما يضمن استمرار العملية التعليمية بالجامعة وانتظامها بالشكل الأمثل.

وأكد الخشت أن جامعة القاهرة الدولية هي جزء من الهيكل التنظيمي لجامعة القاهرة الأم، وليس لها شخصية قانونية منفصلة عن شخصية الجامعة الأم، مستعرضًا منشآت جامعة القاهرة الدولية والتي تتضمن 6 مبان، حيث بدأت المرحلة الأولى وأوشكت باقي المباني على الانتهاء، كما تضم الجامعة الدولية المجمع الطبي العالمي للأطفال والذي يمثل نواة قصر العيني الجديد.

ونوه مجلس جامعة القاهرة بأهمية شهر أكتوبر على المستوى الوطني والذكرى الخمسين واليوبيل الذهبي لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وعلى مستوى الجامعة من حيث بدء الدراسة بالمرحلة الأولى بجامعة القاهرة الدولية وهو ما يمثل حدثا مهما وأساسياً في تاريخ الجامعة ويناظر البدايات الهامة لجامعة القاهرة الأم.

ووجه مجلس جامعة القاهرة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على تخصيص 290 فدان للجامعة على طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر لإنشاء الجامعة الأهلية، وعدد من كليات وظائف المستقبل، بما يعكس اهتمام القيادة السياسية بالتعليم عامة وجامعة القاهرة خاصة.

وأشاد مجلس جامعة القاهرة باستمرار تصدر الجامعة للجامعات والمراكز البحثية المصرية في قائمة ستانفورد الأمريكية لأفضل 2% من علماء العالم لعام 2023، والتي تضمنت 79 عالمًا من علماء الجامعة، حيث زاد عدد علماء الجامعة هذا العام بنسبة 8% عن العام الماضي.

