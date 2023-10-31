الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

البابا تواضروس يترأس اجتماع الأٌقباط بكنيسة مارجرجس.. تفاصيل

قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة ا

يترقب الأقباط الأرثوذكس، غدًا الأربعاء، عقد الاجتماع العام برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية،  بكنيسة الشهيد مارجرجس الروماني بمنطقة عين شمس الشرقية، بدءًا من الساعة السابعة مساءً.

txt

الوفد داخل كنيسة برفيريوس بغزة بعد تعرضها للقصف.. بالفيديو

txt

الكنيسة في بني سويف تحتفل بذكرى سيامة القس حنانيا القمص منسي


يأتي اللقاء في اطار الدور الرعوي من خلال عقد الاجتماع العام  بصورة منتظمة  ومن المقرر أن تقام الفعاليات حسب الترتيب المعتاد والذي يستهله خورس الشمامسة ثم تقام مراسم القداس الإلهي وفق الطقوس الأرثوذكسية، ويتضمن فقرات روحية وحوارية ثم تبدأ وكلمة العظة الروحية استكمالا لسلسة الطِلبات الأرثوذكسية بالقداسات حول مبادئ ومعاني تتم طِلبتها في القداس الإلهية.


شهدت الفترة الماضية نشاط رعوي مكثف لقداسة البابا وذلك بعد عودته من جولته الرعوية بميلانو وفينيسيا بإيطاليا، وتضمنت تدشين عدة كنائس قبطية في الإيبارشيات هنا، كما عاد إلى أرض الوطن وترأس الإجتماع الرعوي الأربعاء الماضي، بيعد أيام من احتفال الأقباط في ربوع الأرض بعيد الصليب المجيد والذي تحرص الكنيسة على إقامته لمدة 3 أيام في أوقات متفرقة بالعام الواحد

الجريدة الورقية