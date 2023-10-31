البابا تواضروس يترأس اجتماع الأٌقباط بكنيسة مارجرجس.. تفاصيل

يترقب الأقباط الأرثوذكس، غدًا الأربعاء، عقد الاجتماع العام برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بكنيسة الشهيد مارجرجس الروماني بمنطقة عين شمس الشرقية، بدءًا من الساعة السابعة مساءً.



يأتي اللقاء في اطار الدور الرعوي من خلال عقد الاجتماع العام بصورة منتظمة ومن المقرر أن تقام الفعاليات حسب الترتيب المعتاد والذي يستهله خورس الشمامسة ثم تقام مراسم القداس الإلهي وفق الطقوس الأرثوذكسية، ويتضمن فقرات روحية وحوارية ثم تبدأ وكلمة العظة الروحية استكمالا لسلسة الطِلبات الأرثوذكسية بالقداسات حول مبادئ ومعاني تتم طِلبتها في القداس الإلهية.



شهدت الفترة الماضية نشاط رعوي مكثف لقداسة البابا وذلك بعد عودته من جولته الرعوية بميلانو وفينيسيا بإيطاليا، وتضمنت تدشين عدة كنائس قبطية في الإيبارشيات هنا، كما عاد إلى أرض الوطن وترأس الإجتماع الرعوي الأربعاء الماضي، بيعد أيام من احتفال الأقباط في ربوع الأرض بعيد الصليب المجيد والذي تحرص الكنيسة على إقامته لمدة 3 أيام في أوقات متفرقة بالعام الواحد