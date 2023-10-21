الوفد داخل كنيسة برفيريوس بغزة بعد تعرضها للقصف.. بالفيديو

تواصلت جريدة الوفد إلى داخل كنيسة برفيريوس بغزة، التابعة للروم الأرثوذكس، التي تعرضت، الخميس الماضي، للقصف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية، وسقوط شهداء وتدمير المبني بدون إنذار مسبق على الرغم من تواجد الآلاف من المواطنين الفلسطينين.

أرسل أديب جودة الحسيني، أمين مفتاح كنيسة القيامة بالقدس، وحامل الختم المقدس، لـ"الوفد" مقاطع حصرية عن أثار القصف وما ترتب عليه من مشاهد قاسية بالإضافة إلى نقل صلوات الجنائز الجماعية والأضرار التي لحقت بالكنيسة.

كان "حامل الختم المقدس" قد أكد في تصريحات سابقة على الوضع الكارثي الذي وقع جراء هذا الحادث مما أسفر عن سقوط العشرات من الضحايا والمصابين والعالقين تحت الركام.

كما أكد على نجاة المطران و الآباء الرهبان بأعجوبة من هذا القصف بينما تعرضوا لبعض الإصابات أثناء محاولاتهم انقاذ المصابين.