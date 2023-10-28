الكنيسة في بني سويف تحتفل بذكرى سيامة القس حنانيا القمص منسي

يصادف غدًا الأحد، الذكرى الأولى على السيامة الكهنوتية لكاهن كنيسة العذراء مريم بمنطقة نعيم التابعة لمطرانية بني سويف القس حنانيا القمص منسي.



تقدَّمت المطرانية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بالتهنئة القلبية لكاهن الكنيسة في هذه المناسبة الروحية لرعاية الإيبارشية منذ تاريخ تولية الخدمة في تاريخ 29 أكتوبر من عام 2022.



تتوالى الأنشطة الروحية بالكنائس القبطية في جميع الإيبارشيات، كان آخرهم "عيد الصليب المجيد" الذي استغرق 3 أيام متواصلة، أقام خلالهم القداسات بالطقس الفرايحي، وفي هذه المناسبة أعادت إحياء ذكرى العثور على الصلب بجبل الجلجلة، وبعدها اختفى ولم يجد له آثار باقية رغم محاولات البحث من قبل الجماعات المسيحية هناك.



تعيد المراجع المسيحية السبب في صعوبة العثور الصليب إلى الرومان الذين طموره بالرمال وشيدوا معبدًا لهم، حتى جاء عام 326 ميلاديًّا، وسخرت القديسة هيلانة جنودها للبحث عن خشبة الصليب المقدسة، وعلمت أنه مدفون بعيدًا حيث الموقع الذي خصصة الإمبراطور أدريانوس لبناء معبد "فينوس"، وأمرت الملكة هيلانة بالبحث عنه فأرسلت جنودها وتم العثور على 3 صلبان تمكنوا حينها من معرفة أيهما الصلب الذي صلب عليه السيد المسيح من خلال معجزة الشفاء الشهيرة التي اقترحها البابا مكاريوس آنذاك.