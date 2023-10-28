شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي مؤتمر مؤسسة "بهية" التوعوي، وذلك لرفع مستوى الوعي حول سرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر، كما كرمت الناجحات في محو الأمية، بحضور أعضاء مجلس أمناء مؤسسة بهية.



القباج: الوعي يعد القوة الناعمة المحركة لنهضة الدولة



وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي على أن الوعي يعد القوة الناعمة المحركة لنهضة الدولة، مشيرة إلى أن مؤسسة بهية قامت بأياد مصرية حتى أصبحت صرحا كبيرا يفخر به كافة المصريين ومسيرة كفاح ضد مرض السرطان، ولذا تغدو المؤسسة وسيلة وأمل لكل أم وسيدة وأسرة مصرية تعاني من الألم جراء مرض الأم، كما أنه لا يمكن أن ننسي مساهمة المؤسسة في إيجاد بيئة داعمة للكشف المبكر عن المرض.

كما حرص أسرة مستشفى بهية ومؤسسيها الدائم على مواكبة التطورات العلمية والصحية بهدف توفير خدمة طبية للسيدات بمختلف محافظات مصر بأحدث الأجهزة وبروتوكولات العلاج العالمية، وذلك تماشياً مع رؤية الدولة المصرية والهادفة إلى ربط أهم أولويات الدولة المصرية، وأهم محاور الحماية الاجتماعية ألا وهو تعزيز صحة المرأة وتمكينها اقتصاديًا بالشراكة مع كافة مؤسسات الدولة للسيطرة على مرض سرطان الثدي.

القباج تشهد مؤتمر مؤسسة "بهية" لرفع الوعي حول سرطان الثدي والكشف المبكر

القباج تشهد مؤتمر مؤسسة "بهية" لرفع الوعي حول سرطان الثدي والكشف المبكر



