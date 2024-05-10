عاجل
القسام تزلزل الكيان الإسرائيلي صباح اليوم بثلاث عمليات عسكرية في رفح اليوم الجمعية العامة تصوت على أحقية فلسطين بالعضوية الكاملة في اليوم 217 من العدوان الإسرائيلي على غزة.. الاحتلال يقصف منازل الفلسطينيين
الجمعة 10 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

القسام تزلزل الكيان الإسرائيلي صباح اليوم بثلاث عمليات عسكرية في رفح

كتائب القسام
كتائب القسام

نفذت كتائب القسام، عملًا عسكريًا مركبًا متزامنًا بالقرب من مسجد الدعوة شرق رفح، حيث تم استهداف مبنى يتحصن فيه عدد من الجنود بقذيفة TBG.

وأضافت القسام في بيان عبر حسابها: كما تم استهداف ناقلة جند كانت أسفل المبنى بقذيفة ياسين 105، واستهداف مجموعة راجلة من الجنود كانوا بجوار الناقلة بقذيفة RPG افراد وايقاع كامل القوة بين قتيل وجريح".

حدث أمني

كما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، عن حدث أمني قاسي وقع في رفح، حيث تم تفجير آلية من نوع "نمر" صعدت على عبوة فيما تعرضت أخرى لصاروخ مضاد للدروع.

 

وأكد الوسائل الإسرائيلية، مقتل 4 جنود في الحادثين وإصابة آخر ميؤوس منها.

 

وصفارات الإنذار تدوي في منطقة كرم أبو سالم بغلاف غزة.

مواد متعلقة

مقتل 4 جنود إسرائيليين في انفجار آليتين عسكريتين برفح

6 هجمات على مواقع إسرائيلية.. حزب الله ينشر حصاد عملياته ضد الاحتلال ليوم الخميس

مجندة في الشرطة الإسرائيلية تنتحر بسبب 7 أكتوبر

المقاومة العراقية تستهدف منصة لوياثان الغازية الصهيونية بالأراضي المحتلة

هيئة المعابر والحدود الفلسطينية: معابر القطاع مغلقة ولم يتم فتحها منذ اجتياح رفح

حزب الله يدك موقع السماقة في الأراضي اللبنانية المحتلة بالصواريخ

عاجل.. المقاومة العراقية تستهدف قاعدة اليفالط الصهيونية بالطيران المسير

عاجل.. الاحتلال يقصف منزلًا في مخيم الشاطئ غرب غزة
الجريدة الورقية