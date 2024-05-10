الجمعة 10 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مباراة الإتحاد والإتفاق في دوري روشن.. والقنوات الناقلة

مباراة الإتحاد والإتفاق
مباراة الإتحاد والإتفاق

تتجه أنظار عشاق الكرة العربية مساء اليوم الجمعة إلى ملعب ستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة) في إطار منافسات الجولة 31 لبطولة دوري روشن.

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النصر يهزم الأخدود في الدوري السعودي

يدخل فريق اتحاد جدة بقيادة مديره الفني مارسيلو جالاردو المباراة بهدف حصد النقاط الثلاث واللحاق بمقعد في المربع الذهبي لبطولة وضمان المشاركة في دوري أبطال آسيا في الموسم المقبل.

ويحتل فريق إتحاد جدة المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 50 نقطة بعد 30 مباراة خاضها حتى الآن.

في المقابل يتواجد فريق الإتفاق بالمركز التاسع بجدول ترتيب المسابقة برصيد 41 نقطة.

موعد مباراة الإتحاد والإتفاق في دوري روشن 

تنطلق مباراة الإتحاد والإتفاق في دوري روشن السعودي في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم بتوقيتي القاهرة ومكة المكرمة بينما يكون موعد اللقاء في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الإتحاد والإتفاق في الدوري السعودي 

تنقل مباراة الإتحاد والإتفاق في دوري روشن السعودي حصرياً عبر قناة ssc 1

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