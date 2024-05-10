يبحث الكثير من اصحاب المعاشات عن خطوات الاستعلام عن زيادة المعاشات، حيثُ أوضحت هيئة التأمينات الاجتماعية اتاحة الاستعلام عن زيادة المعاشات 2024 بالرقم القومي.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه الحكومة بتنفيذ حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية و محدودي الدخل منها زيادة المعاشات بنسبه 15%.

كما تمت زيادة الدعم المخصص لبرنامج "تكافل وكرامة" الى 41 مليار جنيه بجانب زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه.

خطوات الاستعلام عن زيادة المعاشات

ومن الممكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن الزيادة الجديدة بعد تطبيقها، بطريقة سهلة من خلال الموقع الالكتروني الخاص بهيئة التأمينات الاجتماعية.

ويتيح الموقع للمستفيدين الاستعلام عن معاش شهر يونيو 2024 الجاري بعد إعلان الزيادات الجديدة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويكون الاستعلام عن المعاش من خلال اتباع عدد من الخطوات تتمثل في الآتي:

خطوات الاستعلام عن زيادة المعاشات

قم بالدخول إلى موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

ثم الضغط على أيقونة "الخدمات" أعلى الموقع.

قم باختيار "خدمات أصحاب المعاشات".

اختيار أيقونة "الخدمات التأمينية".

قم بالضغط على زر "استعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش".

قم بإدخال الرقم القومي للمستفيد في الخانة المخصصة.

قم بالضغط على زر استعلام.

تظهر كافة البيانات الأساسية للمستفيد من المعاش والزيادات الجديدة وموعد صرف المعاش.

خدمات الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية

ويقدم الموقع الرسمي للهيئة عدد من الخدمات المختلفة للتسهيل على المواطنين ولتجنب مقار الحكومة المزدحمة.

وتتضمن الخدمات التالي التأمين على عامل بالقطاع الخاص، التأمين على العمالة غير المنتظمة، انهاء خدمة العمالة غير المنتظمة، استعراض المعاشات المستحقة للمستفيد، إخطار العامل مكتب الهيئة عند التحاقه بعمل، الاستعلام عن مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعي والأجور الخاصة.