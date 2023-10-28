شاهد..احتفال دكة بدلاء ريال مدريد بهدف بيلينجهام في برشلونة (فيديو)

الكلاسيكو

أحرز جود بيلينجهام لاعب وسط ريال مدريد هدف التعادل للملكي أمام برشلونة لتصبح النتيجة 1-1 في المباراة التي تجمع بينهما الأن في كلاسيكو الأرض على معلب لويس كومبانيس، في الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني.





وكان جوندوجان سجل هدف برشلونة الأول في الدقيقة السادسة بعد خطأ دفاعي مشترك من تشاوميني وألبا لتعود الكرة للألماني الذي سدد الكرة سريعا في الشباك.





تشكيل برشلونة



حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، رونالد أراوخو، إينييجو مارتينيز، كريستنسن، أليخاندرو بالدي.

وسط الملعب: جافي، فيرمين لوبيز، إلكاي جوندوجان.

خط الهجوم: فيران توريس، جواو فيليكس.

تشكيل ريال مدريد :-

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: كارفاخال، توني روديجر، ديفيد ألابا، إدواردو كامافينجا.

في خط الوسط: فالفيردي، تشواميني، كروس، بيلينجهام.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو جوس.

