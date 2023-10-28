السبت 28 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

القائم يحرم برشلونة من الهدف الثاني أمام ريال مدريد

جوندوجان ولوبيز
جوندوجان ولوبيز

 حرم القائم برشلونة  من تسجيل الهدف الثاني أمام ريال مدريد في كلاسيكو الأرض على معلب لويس كومبانيس، في الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني.

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القائم يحرم برشلونة من الهدف الثاني أمام ريال مدريد

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15 دقيقة من الكلاسيكو.. برشلونة يتقدم ريال مدريد وسيطرة كاسحة

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إنطلاق كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد



 سدد لوبيز كرة داخل منطقة الجزاء أرضية قوية في الدقيقة السادسة عشر لكنها ارطدمت في القائم لتحرم برشلونة من ثاني الأهداف.
 وكان جوندوجان سجل هدف برشلونة الأول في الدقيقة السادسة ة بعد خطأ دفاعي مشترك من تشاوميني وألبا لتعود الكرة للألماني الذي سدد الكرة سريعا في الشباك.
 


 تشكيل برشلونة: 

 

 حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

 خط الدفاع: جواو كانسيلو، رونالد أراوخو، إينييجو مارتينيز، كريستنسن، أليخاندرو بالدي.

 وسط الملعب: جافي، فيرمين لوبيز، إلكاي جوندوجان.

 خط الهجوم: فيران توريس، جواو فيليكس.
 

 تشكيل ريال مدريد :-


 حراسة المرمى: كيبا.

 خط الدفاع: كارفاخال، توني روديجر، ديفيد ألابا، إدواردو كامافينجا.

 خط الوسط: فالفيردي، تشواميني، كروس، بيلينجهام.

 خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو جوس.

 

 

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