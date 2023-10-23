تحصين 12 ألف رأس ماشية ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة في الأقصر

صرح الدكتور فتحى سلمى مدير مديرية الطب البيطرى بالأقصر بأنه بلغ إجمالى أعداد الحيوانات المحصنة ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، من أغنام وماعز 12282 حيوان تضمنت عدد الاغنام المحصنة 10579 ، وعدد الماعز المحصنة 1703.



وأكد مدير المدرية أنه تمت عملية التحصين باتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بكافة قرى، ونجوع ومدن محافظة الأقصر، فضلا عن مرافقة أطباء الإرشاد البيطرى للجان التحصين؛ لتوعية مربى وتجار الأغنام والماعز بأهمية وضرورة تحصين الأغنام والماعز الخاصة بهم والتوعية بخطورة هذا المرض الوبائي وما يسببه من خسائر اقتصادية فادحة فى الثروة الحيوانية وكذلك توعيتهم بطرق الوقاية من المرض.



هذا وتستمر مديرية الطب البيطرى بالأقصر بتنفيذ أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة للاغنام والماعز لعام ٢٠٢٣.

يأتي هذا في ضوء متابعة أعمال الحملة القومية لتحصين الاغنام والماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة تنفيذاً لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر و اللواء الدكتور ايهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية