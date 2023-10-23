كشف ملابسات واقعة إنهاء حياة أحد الأشخاص بقنا

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة قوص بمديرية أمن قنا بالعثور على (عامل "متوفى") إثر إصابته بعيار ناري بأحد الطرق الفرعية بدائرة المركز وبحوزته متعلقاته الشخصية.

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بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول (قائد دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" ، المجنى عليه ، وآخر ميكانيكى) ، طرف ثان(قائد مركبة "توك توك"بدون لوحات معدنية ، عاطل) جميعهم مُقيمين بدائرة المركز، حيث قام خلالها "العاطل" من الطرف الثانى بإطلاق أعيرة نارية من بندقية آلية تجاه "المجنى عليه" من الطرف الأول فأحدث إصابته التى أودت بحياته وذلك لخلاف بين الطرفي نعلى أولوية المرور.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة على النحو المُشار إليه ، كما تم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.