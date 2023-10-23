بحوزته 3130 عبوة.. تفاصيل سقوط عاطل يتاجر في الألعاب النارية

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عاطل لقيامه بالاتجار في الألعاب النارية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (عاطل- مقيم بمحافظة الإسكندرية) بالإتجار فى الألعاب النارية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية، وبحوزته (3130 عبوة محدثات صوت وشماريخ مختلفة الأشكال والأحجام).

بمواجهته أقر بقيامه بالإتجار فى الألعاب النارية مجهولة المصدر بدون ترخيص لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.