الإثنين 23 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

القبض على سارقي خزينة حديدية ومشغولات ذهبية

المتهم والمضبوطات
المتهم والمضبوطات

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات،  فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

ضبط (حارس "فيلا")لقيامه سرقة خزينة حديدية بداخلها "مبالغ مالية – مشغولات ذهبية" من داخل الفيلا عمله بدائرة قسم شرطة التجمع الأول ، مستغلاً سفر صاحب الفيلا وأسرته خارج البلاد ، وتم بإرشاده ضبط الخزينة والأدوات المستخدمة فى فتحها.

كما تم ضبط عاطل لقيامه بسرقة بعض المشغولات الذهبية أثناء تواجده داخل محل للمشغولات الذهبية " محل عمله" كائن بدائرة قسم شرطة الساحل ،وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة ، وأقر بقيامه ببيع المسروقات لدى عميله "سيىء النية" (مالك محل مصوغات ذهبية – مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون) أمكن ضبطه وبمواجهته، أقر بما جاء بأقوال المتهم وأنه قام بصهر تلك المشغولات الذهبية لإخفاء معالمها وقام بتقديم ما يماثل ويعادل المصوغات الذهبية المسروقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

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