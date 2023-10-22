صور| الأقصر تواصل تنفيذ “صقر 125” لمجابهة الأزمات والكوارث

شهد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء أركان حرب عبد الرحمن وهدان مساعد رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، اليوم الأحد، استمرار فعاليات التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث "صقر 125"، لليوم الثاني من داخل ديوان عام المحافظة، والذي تنفذه محافظة الأقصر بالتعاون مع قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري وقيادة المنطقة الجنوبية، خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر 2023.

جاء ذلك بحضور هدى المغربى السكرتير العام للمحافظة ، ومحسن الشامى مدير الإدارة العامة للازمات والكوارث، ورؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارات المعنية ومديرى المديريات، وعدد من قيادات القوات المسلحة والقيادات التنفيذية والأمنية وكافة الجهات المعنية بالمحافظة.

وتم خلال اللقاء عرض إمكانيات كافة مديريات الخدمات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومدي جاهزيتها لمجابهة أي أزمة في حالة حدوثها سواء من خلال توفير أماكن للإيواء وتوفير المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية ، كما تم خلال اللقاء فرض سيناريو مفاجئ واختبار عملي على أرض الواقع يتضمن الابلاغ عن وقوع زلازل وحدوث انهيار بأحد المنشآت المجاورة لمبنى ديوان عام المحافظة للتأكد من قدرة الأجهزة المعنية للتعامل مع هذا السيناريو الافتراضي حيث تم تحريك أطقم البحث والانقاذ ومعدات وسيارات كافة الأجهزة المعنية بالتعامل مع الكارثة المفترضة إلى الموقع لاختبار أدائها وقدرتها ومدي جاهزيتها لمجابهة الحدث، حيث تفقد المحافظ ومساعد رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة أعمال السيناريو على أرض الواقع.

وأشاد مساعد رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة اللواء أركان حرب عبد الرحمن وهدان، بدقة وسرعة استجابة الاجهزة المعنية بالتعامل مع السيناريو الافتراضي، مؤكدا على أن الاستعداد المسبق والتدريب الجيد يؤدي إلى حسن التعامل والحد من تداعيات أي أزمة حال وقوعها، مؤكدا على أهمية المحافظة على المعدات والمهمات وعمل الصيانة اللازمة لها.

ومن جانبه توجه محافظ الأقصر بالشكر والتقدير، للقوات المسلحة وقوات الدفاع الشعبى والعسكري وهيئة عمليات القوات المسلحة على التعاون المستمر والمثمر، لافتًا إلى أهمية التدريب المشترك مع القوات المسلحة متمثلة في قوات الدفاع الشعبي والعسكري وكذلك جميع السادة العاملين بالمحافظة والوحدات المحلية والهيئات والشركات والمديريات الخدمية والإدارات التابعة لها، وكذلك مديرية الأمن على الجهد المبذول متمنيا لهم دوام التوفيق.