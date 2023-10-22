رئيس جامعة الأقصر: نشر الثقافة الوطنية لدى الطلاب وتعريفهم ببطولات أبناء مصر واجب وطني

قال الدكتور حمدي حسين، رئيس جامعة الأقصر، إن نصر أكتوبر، هو رمز للعزة والفخر، والذي ساهم في تشكيل وعي ووجدان چيل كامل، مشيرًا إلى أن تكريم أسر الشهداء، هو دليل قوي على أن مصر لم تنس أبنائها، بل وتتشرف ببطولاتهم في كل وقت، كما أن هذا التكريم هو عرفان متجدد، ولمسة وفاء لكل شهيد ضحى بحياته في سبيل رفعة هذا الوطن.

جاء ذلك خلال كلمة رئيس الجامعة باحتفالية قوات الدفاع الشعبي والعسكري؛ للاحتفال باليوبيل الذهبي لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، بقاعة المؤتمرات الدولية، بحضور اللواء وليد الحماقي، قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكري.

د.حمدي حسين رئيس جامعة الأقصر

وأشار رئيس جامعة الأقصر، إلى حرص الجامعة على نشر الثقافة الوطنية لدى الطلاب، وتعريفهم بأمجاد وبطولات أبناء مصر، وتضحياتهم فداءً لكرامة الوطن، واجب وطني، مؤكدًا أن هذا الاحتفال يستهدف تعريف أبنائنا الطلاب بدور الجيش الباسل في الحرب، فضلًا عن دوره التنموي في السلم، مشددًا على أن مصر تشهد إقامة العديد من المشروعات العملاقة في ظل الجمهورية الجديدة تحت قيادة سياسية رشيدة، مما يستوجب تكاتف الجميع لنهضة الأمة، مؤكدًا أن الجيش المصري يد تحمي، ويد تبني.

شهدت الاحتفالية تقديم عدة فقرات فنية متنوعة، كما تضمنت عرض فيلم تسجيلي عن انتصارات أكتوبر، بالإضافة إلى تنظيم معرض فني بكلية الفنون الجميلة.

وفي نهاية الحفل، تم تبادل الدروع، بين الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة، واللواء وليد الحماقي، قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكري.

