صور| جامعة الأقصر تستضيف الندوة التثقيفية الخمسين للاحتفال باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر

أقيمت احتفالية كُبرى، وندوة تثقيفية للاحتفال باليوبيل الذهبي لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، بقاعة المؤتمرات الدولية، تحت رعاية الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، وبالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالجامعات المصرية، بحضور قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكري، والأستاذ الدكتور عادل زين، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، وعدد من قيادات القوات المسلحة، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، وعمداء الكليات بالجامعة، والأساتذة، والطلاب، بتنظيم أسرة طلاب من أجل مصر.

وتأتي هذه الاحتفالية في إطار الندوة التثقيفية الخمسين للاحتفال بالذكرى الـ"50" لانتصارات أكتوبر المجيدة، والتي تنظمها قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالتعاون مع جامعة الأقصر، بهدف نشر الوعي ببطولات أبطال مصر في الحرب، وترسيخ روح الانتماء لدى طلاب الجامعة.

تخلل الاحتفالية فعاليات عدة، من بينها: محاضرة تثقيفية، وكلمة للواء وليد الحماقي قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، ومعرض فني بكلية الفنون الجميلة، كما تم عرض فيلم تسجيلي لحرب أكتوبر "خمسون عامًا.. "عبور - إنقاذ - إنجاز"، وفقرة لكورال جامعة الأقصر بتنسيق الدكتور ثروت عبد اللطيف، وأوبريت حكاية شعب، وتكريم أسر الشهداء وذوي الهمم.

وأكد الدكتور حمدي حسين، رئيس الجامعة، خلال كلمته، أن نصر أكتوبر، هو رمز للعزة والفخر، والذي ساهم في تشكيل وعي ووجدان چيل كامل، مشيرًا إلى أن تكريم أسر الشهداء، هو دليل قوي على أن مصر لم تنس أبنائها، بل وتتشرف ببطولاتهم في كل وقت؛ كما أن هذا التكريم هو عرفان متجدد، ولمسة وفاء لكل شهيد ضحى بحياته في سبيل رفعة

وفي نهاية الحفل، تم تبادل الدروع، بين الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة، واللواء اللواء وليد الحماقي، قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكري.