"المصري للفكر والدراسات": حل مجلس الحرب الحلقة الأخيرة في مسلسل التصدع الإسرائيلي

علق محمد فوزي الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، على إمكانية حل مجلس الحرب الإسرائيلي بعد استقالة بيني جانتس، موضحًا أن خطوة الإقدام على حل مجلس الحرب كانت متوقعة وكانت تترد كثيرًا في الداخل الإسرائيلي خلال الفترة الأخيرة في أعقاب استقالة بيني جانتس، وهذه الخطوة أهميته ترتبط بكونها تعبر عن حالة الغليان الذي يشهدها الداخل الإسرائيلي على أكثر من مستوى.

حل مجلس الحرب الإسرائيلي

وشدد على أن حالة الغليان في الداخل الإسرائيلي تأتي على وقع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلي بالتزامن مع حالة الفشل للحسابات العسكرية، وهو مجموعة من جرائم الحرب التي ترتكب داحل قطاع غزة دون تحقيق أي أهدف عشكرية واضحة، وجزء من الأزمة مرتبط بالتصدع الذي حدث داخل أروقة صناعة القرار الإسرائيلي، منوهًا بأن حل مجلس الحرب الحلقة الأخيرة في مسلسل التصعد التي تشهدها الأروقة في إسرائيل.

وأوضح أن هناك استمرارا للعمليات الصهيونية على الشعب الفلسطيني دون تحقيق أي أهداف عسكرية واضحة، أن إسرائيل تتعرض لضغوط شديدة داخليًا وخارجيًا وهو تحول كبير وبشكل خاص للحليف الأهم لإسرائيل وهو الولايات المتحدة الأمريكية وهذه الأزمات تزيد الضغط على الكيان الصهيوني.

وأضاف في حديثه، أن نتنياهو يحاول بقدر كبير إطالة آمد الحرب من أجل حتى لا يتعرض للمحاكمة قدر المستطاع على كل هذه الانتهاكات الكثيرة التي تعرض لها شعب فلسطين على أيدي هذا الجيش الغاشم.