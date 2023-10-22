محافظ الجيزة يتابع نسب تنفيذ أعمال التطوير بمنطقة الشيشيني

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال تغطية وتطوير وتأهيل ترعة المريوطية بقطاع منطقة فيصل والطريق الموازي لها ومحيط الطريق الدائري وذلك ضمن المشروع الذي تنفذه محافظة الجيزة لرفع كفاءة وتطوير المحاور المؤدية للمتحف المصري الكبير.



تابع المحافظ أعمال تطوير الطريق على جانبى الترعة والذي يشهد أعمال توسعة ورفع كفاءة وإزالة للتعديات علي خطوط التنظيم ورصفه بالإضافة إلى أعمال إنشاء ممشي سياحي وتدبيش عدداً من القطاعات بمسار الترعة .



وقد وجه محافظ الجيزة بالانتهاء من الجدول الزمني للأعمال والالتزام بخطوط التنظيم مشددا علي رفع نواتج الأعمال والرتش بشكل فورى .



كما تفقد المحافظ ساحات انتظار السيارات لخدمة القاطنين بالمنطقة والنقاط التجارية موجهاً بالالتزام بالمعايير الفنية اللازمة للأعمال ومشددا علي الشركات المنفذة بالتعامل الحازم حيال عدم الالتزام بمواعيد تسليم الأعمال .



وعاين المحافظ موقع انشاء يوتيرن اسفل كوبرى الشيشينى مشيراً انه تم مراعاة كافه للمعايير المرورية اللازمه لتحقيق الانسيابية المرورية وعدم إعاقة الحركة بمواقع الدورانات .



رافق المحافظ خلال الجولة اللواء شاكر يونس السكرتير العام وطه عبد الصادق رئيس حى الهرم وأشرف تامر رئيس حى الطالبية ونجوى السعيد مدير مديرية الطرق والكبارى بالجيزة وأيمن عتريس رئيس مكتب التفتيش والمتابعة بالمحافظة .