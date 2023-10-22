الأقصر تنفذ المناورة "صقر 125" لمجابهة الأزمات والكوارث

تكريم أسر الشهداء

شهد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء وليد الحماقي قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى، فاعليات التدريب العملى المشترك "صقر 125" لمجابهة الأزمات والكوارث، والذي تنفذه محافظة الأقصر بالتعاون مع قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري وقيادة المنطقة الجنوبية، حيث انطلقت الفاعليات بالمحافظة السبت، وتستمر حتي يوم الاثنين الموافق 23 أكتوبر الجاري، وتستهدف التجربة تدريب الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على التنسيق لمجابهة الأزمات والكوارث مع إنشاء معسكر إيواء عاجل بإمكانيات المحافظة.

جاء ذلك بحضور عميد أ.ح. محمد إسماعيل المستشار العسكري لمحافظة الأقصر، وهدى المغربى السكرتير العام للمحافظة، ومحسن الشامى مدير الإدارة العامة للازمات والكوارث، ورؤساء المدن ووكلاء الوزارات المعنية ومديرى المديريات، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية وكافة الجهات المعنية بالمحافظة.

بدأت فاعليات التدريب بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن.

ورحب المحافظ باللواء وليد الحماقى قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري وقيادات القوات المسلحة والشرطة المدنية ورؤساء الجهات التنفيذية، مؤكدًا أهمية التدريب صقر 125 في التنبؤ بالمخاطر والتهديدات المحتملة مشيراً إلى أن محافظة الأقصر لها أداء متميز في التجارب السابقة كما انها من اوائل المحافظات التي تم إنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بها وأول محافظة في الصعيد تم إنشاء الشبكة بها.

وأشار قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري إلى أهمية التدريب في اختبار قدرة المحافظة علي مجابهة الأزمات والاستفادة من الخبرات والتجارب للتدريبات السابقة للوصول لأنسب أسلوب للتعامل مع الأزمات مشيداً بما شهده من إعداد وتجهيز في ملف التعامل مع مجابهة الأزمات والكوارث بالمحافظة وأسلوب إدارتها ووضع خطط متكاملة، من خلال سيناريوهات واضحة وأساليب تدريبية عالية.

شهدت فاعليات التدريب التي عقدت بديوان عام محافظة الأقصر عرض فيلم تسجيلي عن تاريخ قوات الدفاع الشعبي، وفيلم تسجيلي مشروعات محافظة الأقصر، وفيلم تسجيلي عن شهداء الواجب الوطني أعقبه تكريم 3 من أسر شهداء محافظة الأقصر هم أسرة الشهيد الرائد مصطفي حجاجي وأسرة المجند شهيد عماد عبد الملاك وأسرة المجند شهيد شعيب أحمد، كما تم تبادل الدروع بين المحافظ وقائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري.

تم خلال فاعليات التدريب تقديم عرض الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للإمكانيات المتاحة، أعقبه توجه المحافظ وقائد قوات الدفاع الشعبي والمشاركون في فاعليات التدريب لمقر مخيم الإيواء العاجل بنادي المدينة بمدينة الأقصر والذى يحوى مخيم لإيواء ومستشفى ميدانى وصيدلية ومخيمات لإقامة الشعائر الدينية الإسلامية والمسيحية ومدرسة ومركز تأهيل نفسى وآخر ترفيهي رياضي، ومخيمات تموينية للسلع الأساسية ومخبز ميدانى.

واختتمت فاعليات اليوم الأول من التدريب بتفقد المحافظ وقائد قوات الدفاع الشعبي والمشاركون في التدريب اصطفاف معدات ومركبات المحافظة بمركز ومدينة الطود جنوب المحافظة، حيث شارك في الاصطفاف 50% من المركبات والمعدات الهندسية بالمحافظة.

شارك في فاعليات التدريب المشترك صقر 125 مديرية أمن الأقصر، ومديرية الصحة، الإسعاف، وهيئة الرعاية الصحية ،والشباب والرياضة، التضامن الاجتماعي، التربية والتعليم، الطب البيطري، الطرق والكباري، الكهرباء، هيئة مياه الشرب والصرف الصحي، الأوقاف، المندوب الكنسي، مديرية التموين، المسطحات المائية، البيئة، المتحدث الإعلامي، الهلال الأحمر المصري، بالإضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني وعدد من فرق الكشافة.