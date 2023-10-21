السبت 21 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الأولمبية تهنئ مجلس الزمالك الجديد

حسين لبيب
حسين لبيب

هنأ مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب ، مجلس إدارة نادي الزمالك المنتخب الجديد بقيادة الكابتن حسين لبيب ، بعد فوزه بثقة الجمعية العمومية للنادي في مشهد حضاري ، شهد له الجميع في الداخل والخارج.

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ويعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن خالص الأمنيات بالتوفيق للمجلس المنتخب لنادي الزمالك وتجاوز المهام القادمة وأداء واجبه على أكمل وجه ، انطلاقا من دعم ومساندة الجمعية العمومية للنادي ، والتي تعد بحق السند الحقيقي والمباشر لمجالس الإدارات في كل الهيئات الرياضية.


كما يعرب مجلس الأولمبية عن خالص شكره وتقديره لمؤسسات الدولة المختلفة ، لحرصها على نجاح العرس الديمقراطي لنادي الزمالك ، وصولا إلى وجود مجلس إدارة منتخب لواحدة من القلاع الرياضية الهامة والمؤثرة في الرياضة المصرية ، والتي يمثل نجاحها واستقرارها هدفا أساسيا للجنة الأولمبية المصرية .

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