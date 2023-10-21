الأولمبية تهنئ مجلس الزمالك الجديد

هنأ مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب ، مجلس إدارة نادي الزمالك المنتخب الجديد بقيادة الكابتن حسين لبيب ، بعد فوزه بثقة الجمعية العمومية للنادي في مشهد حضاري ، شهد له الجميع في الداخل والخارج.





ويعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن خالص الأمنيات بالتوفيق للمجلس المنتخب لنادي الزمالك وتجاوز المهام القادمة وأداء واجبه على أكمل وجه ، انطلاقا من دعم ومساندة الجمعية العمومية للنادي ، والتي تعد بحق السند الحقيقي والمباشر لمجالس الإدارات في كل الهيئات الرياضية.



كما يعرب مجلس الأولمبية عن خالص شكره وتقديره لمؤسسات الدولة المختلفة ، لحرصها على نجاح العرس الديمقراطي لنادي الزمالك ، وصولا إلى وجود مجلس إدارة منتخب لواحدة من القلاع الرياضية الهامة والمؤثرة في الرياضة المصرية ، والتي يمثل نجاحها واستقرارها هدفا أساسيا للجنة الأولمبية المصرية .