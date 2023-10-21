هريدي يتحدث بعد خسارته لانتخابات نادي الزمالك

تحدث عمر هريدي المرشح على منصب رئيس نادي الزمالك، عن خسارته لانتخابات الرئاسة بالقلعة البيضاء أمس الجمعة.

وكتب عمر هريدي عبر حسابه الشخص على موقع “فيسبوك”: ألف شكر لكل من ساهم وشارك فى اختيار عمر هريدى من السادة أعضاء النادى وتهانينا لمجلس الإدارة الجديد بثقة السادة الأعضاء.

وفاز حسين لبيب بمنصب رئيس نادي الزمالك، بفارق كبير عن منافسيه فاروق جعفر وعمر هريدي وميرفت سيد أحمد وماجد الحنبلي.

جاء تشكيل مجلس إدارة الزمالك الجديد :

رئيس مجلس الإدارة

حسين لبيب ١٥٢٢٩ صوتا

نائب الرئيس

هشام نصر ٩٤٨٠ صوتا

أمين الصندوق

حسام المندوة ١٢٤٣١ صوتا

- عضوية فوق السن

أحمد سليمان ١٥٤٣٣ صوتا

حسين السيد ١٠٦٢٨ صوتا

عمرو ادهم ١٠٧٧٢ صوتا

هاني شكري ١٢٠١١ صوتا

هاني برزي ١٢٨٧٢ صوتا

محمد طارق ١٠٧٤١ صوتا

- عضوية تحت السن

نيرة الاحمر ١٤٢٠٢ صوتا

أحمد خالد حسانين ١٣٦١٧ صوتا

رامي نصوحي ١١٠٣٩ صوتا