مجلس الزمالك الجديد على كف عفريت

شهدت انتخابات نادي الزمالك أحداثًا ساخنة طوال يوم أمس، التى أجريت فى خيمة كبيرة على ملعب عبداللطيف أبورجيلة، وبدأت فى التاسعة صباحًا بحضور المرشحين، وعلى رأسهم فاروق جعفر، مرشح الرئاسة، الذي اصطف فى الجانب الأيمن لمدخل الخيمة وبجانبه الدكتور مصطفى عبدالخالق وأحمد فودة ومن بعدهم هانى العتال، مرشح نائب الرئيس وقائمته مروة الرفاعى وسامح سونى والحسيني سمير ومحمد عودة، بينما اتخذت القائمة الموحدة برئاسة حسين لبيب الجانب الأيسر.





وبدأ الأعضاء فى التوافد مبكرًا على غير المعتاد قبل صلاة الجمعة وتبين أن معظمهم من أنصار القائمة الموحدة، ومن جماهير الوايت نايتس، وحدثت حالة من الهرج والمرج انتهت بخناقات بين أنصار الطرفين بينما دخل الحسينى سمير فى مشادة كلامية مع الدكتور حسام المندوة مرشح أمانة الصندوق.



كواليس الشكوى ببطلان الانتخابات:

فى الوقت الذي توجه فيه مرشحو الرئاسة، فاروق جعفر وماجد الحنبلي وعمر هريدي وميرفت سيد أحمد، إلى المنصة القضائية للجنة المشرفة على الانتخابات لتقديم شكوى ضد حسين لبيب وقائمته، بسبب دخول عدد كبير من أنصارهم، ليسوا أعضاء عاملين فى النادي، وتم استدعاء لبيب الذي تعهد بإخراج كل من ليس له صفة قائلًا لمنافسيه "الجيم محسوم لصالحنا متبوظوش شغلنا"، كما اشتعلت أزمة بين فاروق جعفر والقائمة الموحدة، داخل مقر النادي خلال سير العملية الانتخابية.



وبدأت الأزمة على خلفية رغبة القائمة الموحدة في إنشاء منصة انتخابية، أمام منصة فاروق جعفر، وهذا الأمر الذي استفز الأخير، ومن هنا اشتعلت الأزمة.



وحرص نجوم نادي الزمالك على التواجد في الانتخابات منذ الصباح من أجل اختيار مجلس إدارة جديد، والكل يختار من يراه الأفضل، ومن أبرز نجوم القلعة البيضاء، الذين حضروا، حسن شحاتة المدير الفني لمنتخب مصر الأسبق، وحازم إمام، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ونجم الفريق السابق، وأمير عزمي مجاهد، المدير الفني لفريق السكة الحديد، والمستشار عماد عبدالعزيز، رئيس نادي الزمالك السابق، وأحمد عيد عبدالملك، نجم القلعة البيضاء الأسبق، وأحمد زاهر، المدير الإداري لفريق بيراميدز، وجمال العدل، وكذلك عمرو الجانينى، رئيس اتحاد الكرة السابق، ومحمد صلاح وممدوح عباس والدكتور يحيى حلمى، والدكتور زكريا عزمى، أمين عام ديوان رئيس الجمهورية السابق.



فى الوقت الذى أعلن فيه عمر هريدي، مرشح الرئاسة ومحمد الماو أمانة الصندوق رفع دعاوى قضائية لبطلان الانتخابات اعتراضًا على إدراج اسم حسام المندوه فى قوائم مرشحى أمانه الصندوق، رغم صدور حكم من القضاء الإدارى باستبعاده، ورفض المحكمة الادارية العليا الاستشكال المقدم منه لإيقاف الحكم وصدور بيان رسمي من وزارة الشباب والرياضة بعدم أحقيته فى الترشح بناءً على حكم القضاء، حيث خاض الانتخابات بناءً على خطاب من اللجنة الأوليمبية.. وهو ما أدى إلى حالة من اللغط والجدل الشديد داخل النادي طوال أمس.



واكتمل النصاب القانوني، أمس، حيث تم إغلاق باب التصويت فى السابعة وسمحت اللجنة القضائية للمتواجدين داخل الخيمة.