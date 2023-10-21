كامل أبو علي يهنئ مجلس الزمالك الجديد برئاسة حسين لبيب

هنأ مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ كامل أبو علي، مجلس الإدارة المنتخب لنادي الزمالك، برئاسة المهندس حسين لبيب ، بثقة الجمعية العمومية التي أقيمت على مدار يوم أمس الجمعة ، متمنين لنادي الزمالك ومجلس إدارته وجماهيره العظيمة دوام التوفيق والنجاح.

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وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي حقق فوزًا ثمينًا على نظيره فريق طلائع الجيش، بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس الجمعة على ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وجاء هدف الفوز للمصري في الدقيقة 72، من تسديدة فخر الدين بن يوسف .

يحتل المصري البورسعيدي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط جمعهم من الفوز في 3مباريات وخسر مباراة وحيدة دون تعادلات.