المقاولون العرب يهنئ مجلس الزمالك المنتخب

يتقدم مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح ، بخالص التهاني لمجلس إدارة نادي الزمالك الجديد بعد فوزه بالانتخابات برئاسة الكابتن حسين لبيب، متمنين لهم دوام التوفيق والنجاح في قيادة نادي الزمالك.

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وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي الزمالك أعلنت نجاح القائمة الموحدة، برئاسة حسين لبيب، وهشام نصر نائبًا للرئيس، وحسام المندوة أمينًا للصندوق، وعضوية كل من أحمد سليمان وعمرو أدهم ومحمد طارق وهاني شكري وهاني برزي وحسين السيد، بينما جاء على مقعد الأعضاء تحت السن كل من نيرة الأحمر ورامي نصوحي وأحمد خالد سعيد.

تشكيل مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد:

وأقيمت أمس الجمعة انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك للدورة 2023-2027، وبدأ تصويت الأعضاء من الساعة التاسعة صباحًا حتى السابعة مساءً والتى أسفرت عن النتائج التالية:

ـ حسين لبيب رئيسا لنادي الزمالك بعدد أصوات (١٥٢٢٩)

ـ هشام نصر نائب الرئيس بعدد أصوات ( ٩٤٨٠)

ـ حسام المندوة أمين الصندوق بعدد أصوات ( ١٢٤٣١)

- عضوية فوق السن

ـ أحمد سليمان بعدد أصوات (١٥٤٣٣)

ـ حسين السيد بعدد أصوات (١٠٦٢٨)

ـ عمرو أدهم بعدد أصوات ( ١٠٧٧٢)

ـ هاني شكري بعدد أصوات (١٢٠١١)

ـ هاني بيرزي بعدد أصوات (١٢٨٧٢)

ـ محمد طارق بعدد أصوات (١٠٧٤١ )

- عضوية تحت السن

ـ نيرة الأحمر بعدد أصوات (١٤٢٠٢)

ـ أحمد خالد بعدد أصوات (١٣٦١٧)

ـ رامي نصوحي بعدد أصوات (١١٠٣٩)