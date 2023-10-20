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الجمعة 20 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الأهلي وسيمبا.. حلول كولر للتغلب على أزمة غياب معلول

بوابة الوفد الإلكترونية

أوضح عماد النحاس ، نجم الأهلي الأسبق ، حلول السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر للتغلب على أزمة غياب التونسي علي معلول عن لقاء سيمبا التنزاني في بطولة الدوري الأفريقي.

ويغيب علي معلول عن مباراة الأهلي وسيمبا لعدم لحاقه ببعثة الأهلي بسبب ظروف السفر لتواجده مع منتخب تونس خلال فترة التوقف الأخيرة.
وقال النحاس عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن غياب معلول كان قريباً حتى لو التحق بالبعثة بسبب طول رحلة السفر من اليابان إلى تنزانيا.
وأشار إلى أن هناك 3 حلول أمام كولر لقيادة الجبهة اليسى على رأسها خالد عبد الفتاح الذي يملك الخبرات بجانب الواعد كريم الدبيس وأيضاً أحمد نبيل (كوكا) لاعب الوسط الذي يجيد دور الظهير الأيسر.

ويواجه الأهلي نظيره سيمبا التنزاني في السادسة مساء الجمعة بالعاصمة دار السلام، ضمن ذهاب الدور ربع النهائي ببطولة دوري الإفريقي.

غياب عبدالمنعم

يغيب محمد عبدالمنعم عن النادي الأهلي في المواجهة المنتظرة أمام سيمبا التنزاني في بطولة الدوري الأفريقي.

وينضم محمد عبدالمنعم لغيابات الأهلي والتي تشمل كل من علي معلول وأنتوني موديست وعمرو السولية و كريم فؤاد و كريم نيدفيد و محمود متولي و حمزة علاء.

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