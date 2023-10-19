مجمع صناعات البغدادي بالأقصر يستقبل طلاب “التصنيع الغذائي” بجامعة طيبة

نظمت جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر، ممثلة في كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، عددا من الزيارات الميدانية لطلاب الفرقة الثانية ببرنامج تكنولوجيا التصنيع الغذائي، إلى مجمع صناعات البغدادى، للتعرف على مراحل الإنتاج داخل الوحدات الصناعية، تحت إشراف الدكتور محمد محمود النحاس، والدكتور محمد البدوى سعدي، وكان فى استقبالهما المهندس أشرف حساني، مدير المجمع، وذلك تحت رعاية الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، والدكتور حموده دردير، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة.



وخلال الزيارة، تعرف طلاب الكلية على مراحل الإنتاج بمصنع تعبئة وتغليف الأعشاب، مثل الينسون والنعناع والقرفة والجنزبيل، بداية من استلام المواد الخام من المنطقة الزراعية إلى المصنع، مرورا بمرحلة الفحص لاستخراج التالف وبعض العوالق الزراعية، نهاية بمرحلة التعبئة والتغليف، كما تعرف الطلاب على مراحل إنتاج المكرونة، بداية من مرحلة العجن، مروراً بعملية التسوية نهاية بعملية التعبئة والتغليف، كما تعرف طلاب تكنولوجيا التصنيع الغذائي على مراحل إنتاج الفحم سريع الاشتعال، بداية من الطحن وإضافة النشا وبعض أنواع تبغ التدخين والماء، مرورا بمرحلة العجن، نهاية بالتصنيع.

وأكد الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة، أن التدريبات العملية الميدانية، تأتي لرفع قدرات الطلاب العلمية ومدهم بالخبرات المطلوبة فى سوق العمل والمشاركة المجتمعية مع المجتمعات الصناعية، لزيادة كم الخبرات المتبادلة، وتوفير مهندسين مدربين وجاهزين للعمل في تلك المنشآت.

ووجه رئيس الجامعة، الشكر للمهندس أشرف الحساني، مدير مجمع الصناعات بالبغدادي، لما قدمه لوفد الجامعة مع تعاون وحسن استقبال.