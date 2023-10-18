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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

هاني شاكر يستعد لإطلاق حفله الغنائي في أبو ظبي

هاني شاكر
هاني شاكر

يستعد المطرب هاني شاكر لإحياء حفل غنائي في أبو ظبي يوم السبت الموافق 4 نوفمبر القادم، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل مجموعة من أبرز الأغاني المفضلة لدي الجمهور.

هاني شاكر

ويحل هاني شاكر ضيفا على المطربة أنغام، في حلقة مميزة وخاصة من برنامجها "أنغام" يومى الخميس والجمعة القادمين الساعة 11 مساءً فقط على شاشة dmc.

أحدث أعمال هاني شاكر 

من ناحية أخري، يذكر أن هاني شاكر طرح مؤخرا أحدث أغانيه، والتي جاءت بعنوان "بلاد البخت"  بتقنية الـ AI والتي لاقت تفاعلا كبيرا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي منذ طرحها، وهي من كلمات كريم حكيم وألحان مصطفي شكري وتوزيع ميدو مزيكا وميكس وماستر محمد جوده وهي ثالث أغاني أمير الغناء العربي لهذا العام بعد طرحه مؤخرا أغنيتي "الكبير" و"مروق" الذين حققوا نسبه تفاعل كبيره مع الجمهور في أنحاء الوطن العربي منذ طرحهم.

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الجريدة الورقية