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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

7 Mission: Impossible يتخطى 567 مليون دولار منذ طرحه

فيلم  7 Mission:
فيلم  7 Mission: Impossible

حصد فيلم الأكشن والحركة الشهير 7Mission: Impossible    للفنان العالمي توم كروز، إيرادات وصلت إلى 567 مليونًا و 535 ألف دولار منذ طرحه يوم 12 يوليو الماضى، ووصلت مدة الفيلم إلى ساعتين و43 دقيقة، العمل طرح تحت اسم Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One.

فيلم  7 Mission: Impossible

إيرادات فيلم  7 Mission: Impossible

وانقسمت إيرادات الفيلم الجديد Mission: Impossible - Dead Reckoning  Part One بين 172مليونًا و 135ألف دولار في دور العرض الأمريكية، و395 مليونًا و400 ألف دولار في دور العرض حول العالم.

 

هذه هي المرة الأولى التي تنقسم فيها مهمة من سلسلة  7Mission: Impossible على فيلمين، وهو ما سيحدث بسبب تعقيدات التقلبات الدرامية في القصة، حيث أكد كروز قائلا: "حجم هذين الفيلمين ملحمي بكل معنى الكلمة"، ويشرح المخرج كريستوفر ماكوري "كنا نعلم أنه إذا كنا سنقوم بمغامرة كبرى بإصدار القصة في جزئين، فيجب على هذه المهمة أن تتفوق على الأجزاء السابقة بالكامل، هذا هو المستوى الذي نطمح إليه".

أحداث فيلم  7 Mission: Impossible 

تدور أحداث الجزء الأول MISSION: IMPOSSIBLE - DEAD RECKONING حول إيثان هانت (توم كروز) الذي ينطلق هو وفريقه في مهمة مليئة بالمخاطر لإنقاذ البشرية من سلاح مرعب جديد قبل أن يتم الاستيلاء عليه من قبل الأشخاص الخطأ، في هذه المهمة عليه أن يتخذ القرار الصعب بالاختيار بين أحبائه أو نجاح المهمة.

 

أبطال فيلم  7 Mission: Impossible

بجانب توم كروز، يعود نجوم من الأجزاء السابقة لتمثيل أدوارهم في الفيلم، بما في ذلك فريقMISSION: IMPOSSIBLE سيمون بيج وفينج رامس وهايلي أتويل، مع ريبيكا فيرجسون، هنري تشيرني، فانيسا كيربي وفريدريك شميدت، تحت قيادة المخرج كريستوفر ماكوري الذي قدم سابقاً فيلمين ضمن السلسلة ويعد هذا فيلمه الرابع مع توم كروز كمخرج، بجانب مشاركته في كتابة السيناريو مع بروس جيل وإريك يندرسن.

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