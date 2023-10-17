هبوط فيلم دولارات دولارات آخر ليلة عرض

حصد فيلم دولارات دولارات، بطولة نضال الشافعي ومنة فضالي، أمس الإثنين، إيرادات بلغت 1,671 ألف جنيه في شباك تذاكر دور العرض السينمائية.

فيلم دولارات دولارات

أبطال دولارات دولارات

فيلم "دولارات دولارات" بطولة نضال الشافعى، صلاح عبد الله، منة فضالى، راندا البحيرى، أمينة، مدحت تيخا،محمد أتوكا، طاهر أبو ليلة، علاء مرسى، حسن عبد الفتاح، روان فؤاد، ياسر الزنكلونى، محمود فارس، علاء زينهم، صبرى عبد المنعم، إبراهيم المصرى، إبرام سمير، ماجد إسكندر، الكابتن لوشا، المطرب العراقى محمد السالم، بسام كارم، مارى وجيه، محمد السنى.

ويشارك في الفيلم مجموعة من ضيوف الشرف منهم ميدو عادل، ياسر على ماهر، الفنان الراحل فايق عزب -رحمة الله- ومجموعة من الوجوه الصاعده ويعد أبرزهم سلمى سعيد، رودينا الشربينى، ماليكا، لودى على، فيفيان، الفنانة السورية غصون، كوكى وآخرين ومن سيناريو وحوار طارق رمضان ومن إخراج محمد خضرى وإشراف عام على الإخراج للمخرج عادل الأعصر.

أحداث فيلم "دولارات دولارات"

تدور أحداث فيلم "دولارات دولارات" داخل ملهى ليلى الذى يحتضن بين جدرانه مجموعة مختلفة من الشخصيات والأحداث عن طريق نماذج مختلفة بالمجتمع، وتظهر بعض الشرائح يتعرضون لتغيرات وظروف اجتماعية تقلب حياتهم رأسا على عقب، لتعطى درسا صريحا للحفاظ على تعزيز القيم والمبادئ داخل نفوسنا مهما كانت الظروف والمتغيرات الاجتماعية.