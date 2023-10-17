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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

خالد النبوى يشارك في السباق الرمضاني القادم 2024 بمسلسل "إمبراطورية م"

خالد النبوي
خالد النبوي

يقوم الفنان خالد النبوى الموسم الرمضانى القادم  بمسلسل "إمبراطورية م"، من إنتاج شركة اروما أستديوز، حيث يعمل القائمون على المسلسل على التحضيرات والاستعدادات المبدئية للعمل، خاصة أن العمل في مرحلة الكتابة ومن المقرر الإعلان عن اسم المخرج خلال الأيام المقبلة، حيث رشح صناع المسلسل أحد المخرجين وينتظر الأمر التوقيع، نظراً لانشغال  المخرج بعمل آخر في أعمال الاوف سيزون .

 

خالد النبوي

وتعمل الشركة المنتجة على الديكورات الخاصة بالعمل ومعاينة أماكن التصوير، بالإضافة إلى ترشيح عدد من الممثلين من المقرر التعاقد معهم والاعلان عن أسماء الممثلين خلال الفترة المقبلة .

 

  آخر أعمال خالد النبوى 

كان آخر أعمال خالد النبوى مسلسل "رسالة الإمام" بطولة أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي أبرزهم السوريين خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدى وجوهر .

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