الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

فيلم The Exorcist: Believer يتخطى الـ86 مليون دولار بشباك التذاكر العالمي

فيلم The Exorcist:
فيلم The Exorcist: Believer

حصد فيلم الرعب The Exorcist: Believer إيرادات وصلت إلى 86 مليونًا و133 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 6 أكتوبر الجارى، ووصلت مدة العمل إلى ساعة و51 دقيقة، ومن إنتاج شركة Universal Pictures.

فيلم The Exorcist: Believer 

إيرادات فيلم The Exorcist: Believer 

وانقسمت الإيرادات بين 45 مليونًا و836 ألف دولار بـ شباك التذاكر الأمريكي، و40 مليونًا و297 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمى.

 

أحداث فيلم The Exorcist: Believer 

فيلم الرعب The Exorcist: Believer  يدورعندما تظهر على أنجيلا، ابنة الأب العازب فيكتور فيلدنج، وصديقتها كاثرين، علامات المس الشيطاني، يطلق ذلك العنان لسلسلة من الأحداث التي تجبره على مواجهة طبيعة الشر، مرعوبًا ويائسًا، ويبحث عن كريس ماكنيل، الشخص الوحيد على قيد الحياة الذي شهد شيئًا كهذا من قبل.

 

أبطال فيلم The Exorcist: Believer 

يقوم ببطولة فليم الرعب الجديد The Exorcist: Believer ، كل من ليندا بلير، إلين بورستين، أوليفيا أونيل، جنيفر نيتلز، ليزلي أودوم جونيور، آن دود، ليديا جيويت، نوربرت ليو بوتز، رافائيل سبارج، بن بلادون، العمل من إخراج ديفيد جوردون جرين الذى شارك في التأليف جنبا إلى بيتر ساتلر، سكوت تيمز، داني ماكبرايد، ويليام بيتر بلاتي.

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