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الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

انطلاق المؤتمر العربي السابع للتقاعد والتأمينات الاجتماعية غدًا بالأقصر

بوابة الوفد الإلكترونية

تنطلق صباح غد الخميس فعاليات المؤتمر العربي السابع للتقاعد والتأمينات الاجتماعية تحت عنوان "الأنظمة التكميلية وتأمين مستقبل التقاعد" برعاية وزارتى المالية والتضامن الاجتماعي والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بمحافظة الأقصر تدور فعاليات المؤتمر حول أنظمة التقاعد والهياكل والقضايا والبنى التحتية التى تؤثر على مرونتها وملائمتها واستدامتها.

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ومن المزمع أن يشارك في المؤتمر البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية وعددًا من ممثلي منظمات وشركات دولية والعديد من صناديق التأمين الاجتماعي بالعالم العربي.

تجدر الإشارة إلي أن المؤتمر يحمل أجندة ثرية بها العديد من الموضوعات الخاصة بأنظمة التقاعد ويأتي من بينها مناقشة مدى تأثير الإصلاحات المؤسسية بالدول وبالقطاعين العام والخاص على تنفيذ السياسات العامة للحكومات فضلًا عن كيفية إعادة أصول صناديق التقاعد وإدارة المخاطر في أسواق يسيطر عليها التضخم. 


ويُذكر أن مصر استضافت مؤتمر التقاعد العربي السادس العام الماضي  تحت شعار (آفاق أنظمة التقاعد العربية للعام 2050 – التغير والفرص)،  ضم المؤتمر العديد من الوزراء والمسؤلين بالإضافة إلي   وفود العديد من الدول العربية.

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